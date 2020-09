tmwradio Il preparatore Morelli: "Serie A, ripresa sprint difficile. Schemi classici saltati"

vedi letture

Il preparatore atletico Dario Morelli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del prossimo campionato di Serie A che partirà nel weekend.

Che differenza può esserci tra Milan e Shamrock, visto il periodo?

"Sicuramente la qualità può fare la differenza. La preparazione può sopperire quando c'è un calo di intensità di chi ha qualità. Oggi sono saltati gli schemi di un calcio che è sempre stato molto preciso, con un periodo di riposo e con una ripresa del campionato".

Prima c'erano delle certezze: c'era la preparazione, poi le amichevoli e l'inizio di campionato. Ora si riparte subito con il campionato. Può esserci qualche ripercussione dal punto di vista fisico?

"E' come se ci fosse una ripartenza natalizia. Si stanno facendo preparazioni particolari e si ricomincia subito a mille. E poi senza pubblico. Si deve riprendere e cercare anche di personalizzare il lavoro. E l'ingresso dei nuovi è complicato in una situazione del genere. Non ci sono giorni sufficienti per ripartire a pieno ritmo. Si deve fare un piccolo richiamo di forza per permettere di tornare a giocare".

E il rischio di infortuni è dietro l'angolo?

"La prevenzione deve essere attuata, sfruttando tutta la rosa. Ci saranno squadre che potranno permetterselo. Il lavoro dello staff tecnico è fondamentale".

Zaniolo: cosa dovrebbe fare la Roma in termini di preparazione dopo i due gravi infortuni? E' stato un rientro affrettato il suo?

"Deve essere trattato come un nuovo infortunio, tutto qui. Sicuramente fa bene ad allenarsi nel gruppo, ma non si possono ridurre di nuovo i tempi. Si cerca sempre di accelerare i tempi, lo vogliono tutti".