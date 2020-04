tmwradio Incocciati: "Inter, Cavani sarebbe straordinario in coppia con Lukaku"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato della ripresa della Serie A in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Cavani all'Inter: ci crede? Con Mertens e Lukaku ma senza Lautaro sarebbe un attacco completo?

"Cavani è un finalizzatore straordinario. I giocatori bravi non hanno difficoltà a fare coppia con altri giocatori bravi. E' compatibile un tridente del genere. Con Lukaku farebbe poi una coppia importante".

Ma Mertens come verrebbe schierato?

"Da qualche anno non è più esterno. Lui nasce lì, se l'Inter dovesse prenderlo non so che ruolo avrebbe. Con il 3-5-2 non lo vedo adatto al ruolo di esterno".

Lautaro: se chiama Messi, lei cosa farebbe?

"Io andrei subito (ride, ndr)".

Pensa si possa riprendere la Serie A?

"E' vero che c'è paura di nuovi contagi, ma se perdi tutto, non muori di Covid-19 ma per la situazione economica che si viene a creare. Non è una situazione semplice. Sarà difficile riprendere il campionato, qui c'è contatto fisico e ci saranno delle problematiche. Da qui a settembre avremmo del tempo per valutare meglio la situazione. Non c'è neanche uniformità di pensiero nella Lega di Serie A, quindi la decisione non sarà così semplice. Se si decidesse di fermare il campionato, non assegnando lo scudetto, non succederebbe nulla".