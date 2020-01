TMW RADIO - Incocciati: "Inter, serve calma. Milan, credi alla Champions"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e mister Giuseppe Incocciati è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi più importanti della Serie A.

Come ti spieghi il nervosismo in casa Inter?

"Credo possa dipendere da una cattiva gestione. L'Inter deve crescere per ambire allo scudetto. Non deve pensare a farsi innervosire se non arriva alla vittoria. Deve rimanere calma, la vittoria può passare anche per una strada più difficile".

Un pensiero sul nuovo acquisto Eriksen:

"Lui predilige stare nella trequarti, è un uomo bravo tatticamente, può fare più ruoli. Sono più per i giocatori specializzati in un ruolo. Chi si adatta, non è mai un giocatore completo. Non saprei dove potrebbe giocare nell'Inter. Al posto di Brozovic? O dei due interni di centrocampo? Di sicuro però può alzare l'asticella della qualità".

Juventus, pancia piena in campionato o Sarri non riesce ad entrare nella testa dei giocatori?

"Ha qualche punto in meno ma è comunque prima in classifica. Sono gli altri che rincorrono. Ci sono però più pretendenti dietro, squadre che si sono attrezzate. Se giochi sotto ritmo, puoi perdere anche con il Napoli, che aveva dato cenni di risveglio. Ho visto una Juve spenta, non so se dovuto ad un fattore psicologico. Ma non voglio crederlo, sarà una scarsa interpretazione fisica della gara".

Faresti lo scambio De Sciglio-Kurzawa?

"Chi viene, deve fare i conti con il tatticismo della Serie A. Da noi il calcio è interpretato in un altro modo. Io però lo fare lo scambio".

Questo Milan è vicino al quarto posto. Può pensare ad un ritorno in Champions?

"Le vittorie aiutano, il ritorno di Ibrahimovic ha ridestato certi sentimenti. I risultati stanno dando verve. Le difficoltà non si cancellano, è vero, è un duro lavoro per Pioli, ma mi auguro che quanto prima possa tornare a essere grande".