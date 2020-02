TMW RADIO - Incocciati: "Juve, serve ritrovare freschezza fisica"

vedi letture

tmwradio Incocciati: "Juve, serve ritrovare freschezza fisica"

Per parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati.

Che ne pensi del momento di Sarri?

"Quando ci si adagia su quelli che sono gli eventi, che hanno visto la Juve dominare per 8 anni, è così. Quest'anno invece ci sono squadre che pericolosamente insidiano la leadership. Il grido dunque d'allarme si alza. Prima potevi abbassare il ritmo e vincevi lo stesso, quest'anno ci vuole il massimo. Se giochi al di sotto delle tue possibilità, diventi battibile come gli altri".

E' il tecnico che non si è adeguato ai suoi uomini o il contrario?

"Come è successo sempre, anche i grandi campioni si sono messi a disposizione dei tecnici. Sarri verticalizza molto e predilige giocatori che attaccano la profondità, ma questa Juve ha caratteristiche completamente differenti. Qui i giocatori prendono palla e vanno. Al Napoli giocavano in profondità, che è ben differente. Al momento deve ritrovare freschezza muscolare per tornare al top. Troppi allarmismi non fanno bene comunque".

Il centrocampo è uno dei tasti dolenti della Juventus:

"Non so se sia il vero problema. Per me ci sono degli equilibri che si sono persi. Mancano delle certezze sulle corsie laterali, soprattutto a destra. C'è qualcosa che non va lì dove c'è Cuadrado. Lì subisce sempre di più. Ma ritengo che debba imparare da questo. Le squadre si sono attrezzate nell'affrontarla. E poi deve tenere i giocatori in forma".