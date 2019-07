TMW RADIO - Incocciati: "Milan, i tifosi stanno perdendo la pazienza"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore ed allenatore Beppe Incocciati ha parlato del Milan a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Su Modric

"Dispiace vedere il Milan in queste condizioni ma Modric fa bene ad avere dei dubbi. Anche la retrocessione della Primavera è un campanello d'allarme. Spero tanto nei dirigenti. Confido molto in Maldini. Parte avvantaggiato, ma deve lavorare e dimostrare il suo valore".

Su Donnarumma

"Cederlo? Solo se individua elementi che possono alzare l'asticella. E in questo sta la bravura dei dirigenti. Servono elementi di grande valore che possano permetterti una ripresa immediata. Non so per quanto ancora staranno tranquilli i tifosi in questa situazione. Il tifoso non credo abbia più molta pazienza di aspettare".