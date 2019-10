TMW RADIO - Jacobelli: "Atalanta, tutto è ancora possibile"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi più caldi del momento.

Sull'Atalanta

"Parlano i dati di fatto, che dicono che la squadra che otto anni fa era in B ha giocato ieri sera con il City. Non è partita per vincere la Champions, ha tentato fino all'ultimo minuto di segnare il secondo gol dopo averne subito 5. Il City invece si candida alla vittoria finale, vista la rosa di Guardiola. Nonostante il punteggio, che poteva essere meno pesante, visti i due interventi decisivi del portiere avversario, ha fatto onore all'Atalanta giocare come ha sempre fatto, senza giocare in difesa. Il pareggio tra Shakthar e Dinamo Zagabria tiene ancora aperto tutto. Nelle prossime 3 partite ci saranno di certo passi in avanti".

Sull'Inter

"Sensi è stato un protagonista in questa prima parte di stagione, ma l'Inter ha alternative di rango. Il Dortmund va preso con le molle. La classifica impone ai nerazzurri di vincere entrambe le sfide con i tedeschi. Conte manderà in campo la formazione possibile e rilancerà Gagliardini, che ha così un'occasione importante. Il reparto da osservare sarà la difesa, che ha dimostrato preoccupanti scricchiolii contro il Sassuolo. Occhio a Sancho, uno dei più forti tra i Millennials europei e mondiali".