TMW RADIO - Jacobelli: "Atalanta, Zapata in stato di grazia"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del debutto delle italiane in Champions.

Sull'esordio dei bergamaschi

"E' pronta per questo storico debutto, che arriva dopo un triennio straordinario condotto da Gasperini. Arrivare al debutto contro la Dinamo Zagabria vuol dire ottenere il riconoscimento di una caratura internazionale e di una grande solidità societaria. Nessuno può dimenticare da dove è partita la gestione Percassi, dalla B alla scalata dello scorso anno. E poi è l'esaltazione del vivaio dell'Atalanta. Una squadra con un grande presente e con un futuro esaltante. Emozioni? La spinta dei tremila tifosi alimenterà l'entusiasmo. Abbiamo già visto l'effetto dei tifosi in EL, dove ha sfiorato un risultato storico. C'è Zapata in uno stato di grazia. Ilicic è chiamato ad una grande partita, ma l'Atalanta può far bene grazie al suo gioco, che le permette sempre di recuperare anche le situazioni di difficoltà. Comunque vada, sarà un successo".