TMW RADIO - Jacobelli: "Balotelli, il Brescia ultimo treno per la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Percentuali trattativa Sanchez-Inter?

"Allo stato attuale siamo all'80%. Il problema è pecuniario e riguarda l'ingaggio dell'attaccante, la distanza è di 2 milioni di euro. L'arrivo di Sanchez alla corte nerazzurra esclude dunque uno scambio tra Inter e Juve per quanto riguarda Dybala e Icardi. La situazione di Mauro si sbloccherà in settimana con l'ultimatum del Napoli intento a chiudere il prima possibile".

Dybala-Juventus, situazione attuale?

"I bianconeri se ne sarebbero privati solo per avere Lukaku. Se arrivasse un'offerta intorno agli 80 milioni l'argentino potrebbe parlare. La determinazione del giocatore porta a pensare che la sua voglia sia quella di restare a Torino. Non escludo uno scambio con Icardi, nel calciomercato non si sa mai. Guardate la situazione Dzeko".

A proposito di Dzeko, cosa hai pensato al momento del rinnovo?

"Che bisogna solo fare i complimenti ad un grande professionista come lui. Non curante delle voci di mercato fin dal primo giorno di ritiro ha lavorato sodo, in attesa di un segnale mai arrivato dall'Inter per poi accettare il rilancio della Roma. Un comportamento esemplare, visti i tempi".

Balotelli torna in Italia...

"Una gran bella notizia per tutti, soprattutto per Mario. Ha una grande opportunità, a Brescia ci sarà un tripudio per lui. Sa che la società crede tantissimo in lui. Può riguadagnare la Nazionale, dipende solo da lui. Non giocherà le prime quattro, ma avrà ancora più tempo per prepararsi al meglio essendo ancora in ritardo".

Torino, altro appuntamento con l'Europa.

"La squadra di Mazarri si sta comportando bene grazie a una società che ha confermato in blocco la formazione dei record dello scorso anno. In attesa di Verdi, che dovrebbe arrivare in settimana, i granata hanno tutto per accedere alla fase ai gironi. È una ghiotta chance, confermata dalla passione del popolo torinista".