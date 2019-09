Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, interviene ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione "Linea Diretta". Queste le sue parole:

Su De Ligt

“Non possono essere due errori con il Napoli a inficiare sul giudizio del miglior difensore della nuova generazione. Penso che sia assolutamente all’altezza e già a Firenze dimostrerà quanto avrà assimilato”

Sull’Eca

“Quello di Zhang è un riconoscimento importante con l’ingresso nell’Eca. Agnelli è stato riconfermato presidente per altri 4 anni e sul tavolo ci sono progetti molto importanti. A partire dalla Superlega”

Su Fiorentina-Juventus

"E' l'occasione migliore per la Fiorentina per trovare entusiasmo. Certo non sarà facile perché è una squadra fortemente rivoluzionata. La falsa partenza di quest'anno poi costringe Montella a fare risultato contro la Juventus".

Sui giovani della Fiorentina

"Montella è perfettamente consapevole dell'importanza di coniugare la classe di Ribery con la linea verde della squadra. Ora, però, serve alla Fiorentina ritrovare il feeling con la vittoria visto che manca dal febbraio scorso".