TMW RADIO - Jacobelli: "Il mercato ha rafforzato la Juventus"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare la situazione delle squadre di Serie A dopo la fine del mercato e per affrontare tutti i temi dell'attualità calcistica.

Direttore, che mercato è stato?

"E' stato una sessione estiva molto interessante, specialmente nella parte finale. L'approdo di grandi campioni in Serie A è la conferma dell'onda lunga dell'effetto Cristiano Ronaldo. I giocatori importanti sono tornati ad apprezzare il nostro campionato".

Chi si è rinforzato di più?

"La Juventus ha rafforzato le proprie ambizioni. La Roma e la Fiorentina hanno operato una rivoluzione, altre squadre invece come l'Atalanta hanno confermato il loro zoccolo duro".

Dietro la Juventus ci sono Inter e Napoli: chi delle due ha diminuito il gap con i bianconeri?

"Tra Inter è Napoli la differenza sta nel cambio in panchina. Per i nerazzurri è arrivato Conte, che ha ottenuto ciò che voleva. Ci sono stati esuberi eccellenti, come Perisic, Icardi e Nainggolan, e poi anche il mercato in entrata è stato di livello, con Sensi, Sanchez, Godin e Lukaku. Il Napoli invece doveva rafforzarsi e Ancelotti, Giuntoli e la presidenza hanno operato in questo senso. Manolas, Lozano e Llorente sono nomi di primo livello, ma non sottovaluterei l'acquisto di Di Lorenzo".

A Cagliari abbiamo assistito all'ennesimo episodio di razzismo dagli spalti...

"E' sbagliato etichettare come razzisti tutti i tifosi del Cagliari: vanno scovati ed espulsi i responsabili diretti. Lukaku ha fatto benissimo a prendere subito posizione. Presto la tecnologia ci aiuterà a individuare i colpevoli e ad allontanarli dagli impianti".

Un ricordo di Facchetti a 13 anni dalla sua scomparsa

"Giacinto Facchetti, come tra l'altro Gaetano Scirea che abbiamo ricordato ieri, sono degli esempi da raccontare. Abbiamo il dovere morale di fa rivivere la loro memoria soprattutto per chi non ha avuto la possibilità di viverli da vicino. Abbiamo bisogno di ricordare questi grandi uomini".