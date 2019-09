TMW RADIO - Jacobelli: "Inter, con la Lazio crocevia importante"

A Maracanà, su TMW Radio, per parlare di Serie A, ecco il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli.

Su Conte

"E' carico, partenza brillante. La partita con la Lazio è un crocevia importante, così come per i biancocelesti dopo la vittoria all'Olimpico, che è arrivata dopo un periodo delicato. La lazio è competitiva, forse soprattutto in EL ha sottovalutato l'avversario ed esagerato col turnover. Questa sfida ci dirà come stanno le due squadre".

Sul premio Fifa non assegnato a Ronaldo

"Perché non è stato premiato Ronaldo? Lo scorso anno ha fatto segnare altri record della sua carriera. E' il campo che parla, quindi tecnicamente lo avrebbe meritato. E' il rendimento di un anno solare. I dati sono inconfutabili".

Su Joao Felix

"E' giovanissimo. Mi fido di CR7, che parlando con la stampa portoghese ha detto che ha un grande talento. Alla corte di Simeone imparerà molte cose".

Sui cori razzisti

"Si fanno pagare a tifoserie i gesti incivili di alcuni tifosi che meritano di essere allontanati dagli stadi. Dalle parole, si deve passare ai fatti ora.