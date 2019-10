TMW RADIO - Jacobelli: "Inter, mai così tanta grinta dal Triplete"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, l'andamento delle italiane in Champions.

Sull'Inter

"Segnali incoraggianti, sarebbero stati confortanti se l'arbitro avesse visto il rigore. Alcuni arbitri hanno una certa sudditanza psicologica. I motivi di soddisfazione per Conte sono evidenti. Non vedevo un'Inter così grintosa dai tempi del Triplete. Ora la situazione nel girone si è fatta complicata. Serviranno due vittorie con il Borussia. Ottimo Barella, che ha dimostrato su un palcoscenico così importante tanta personalità. E poi Sensi, perché la marcatura su Busquets è stata da manuale. Tornerà molto utile alla Nazionale".

Su Inter-Juve

"L'Inter ci arriva con un primato e sei vittorie consecutive. Poi si vede già l'impronta di Conte. C'è una soddisfazione della squadra e della sua forza. la Juve ha giocato la miglior partita da inizio stagione con il Bayer. Sarri ha anche la variabile Dybala, poi Higuain ha dimostrato tutta la sua volontà di rimanere in bianconero. De Ligt sta raggiungendo livelli ottimali dopo un inizio in cui ha dovuto fare un normale ambientamento. Le critiche che lo avevano colpito erano totalmente ingenerose. L'olandese ha risposto sul campo".

Il ricordo di Squinzi, patron del Sassuolo

"Ha rappresentato il modello del grande imprenditore italiano. La Mapei è diventata una multinazionale con lui. Il Sassuolo è una delle 72 aziende della galassia Mapei. Ha ottenuto grandi successi anche nel ciclismo, che lasciò perché disgustato dal doping. Aprì il centro Mapei sport per lottare contro il doping. Il Sassuolo lo ha portato in A, ma anche in Europa. Ha lanciato grandi allenatori, ha trasformato lo stadio in un gioiello e ha realizzato un grande centro sportivo. E' un modello per il calcio italiano".