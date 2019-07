TMW RADIO - Jacobelli: "Inter, serve tempo per vendere Icardi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato dei maggiori temi d'attualità.

Sull'Inter

"C'è stata una rottura sancita a inizio febbraio. Nel momento in cui la società decide di non portare Icardi in Cina, non c'è spazio per una trattativa. Si deve capire ora se questa mossa preluda ad una cessione. Per me ci vorrà ancora del tempo. Tutti i club interessati sanno che più trascorre il tempo, meno vale il cartellino. Il rebus Icardi-Dzeko-Higuain non si smuoverà finchè non si risolverà la questione del primo, che rimane uno dei migliori attaccanti in circolazione. Napoli in corsa? Non credo che dipenda all'operazione James Rodriguez. In questo momento James sa di essere conteso da Napoli e Atletico. Rimane la Juve la prima indiziata all'acquisto di Icardi, ma tutto è legato alla partenza di Higuain. Il West Ham cerca un sostituto di Arnautovic e ha chiesto l'argentino. La Roma è interessata ad un prestito con diritto di ingaggio e non un obbligo. Poi l'ingaggio è molto alto".

Su De Ligt

"La Juve è stata molto paziente ed è stato decisivo il ruolo di Raiola. Paratici? Si è mosso molto bene anche senza Marotta. Già lo scorso anno con Ronaldo. Ora arriva il difensore, che segue Ramsey, Rabiot e Demiral, una campagna rivolta al presente e al futuro".

Su Chiesa

"Commisso non vuole giocarsi la sua reputazione subito e vuole mantenere la parola. Deve essere il giocatore a giocare a carte scoperte, perché c'è un contratto ancora in essere e la Fiorentina ha le idee chiare".