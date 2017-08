TMW RADIO - Jacobelli: "Lazio più debole? Il valore aggiunto è Inzaghi"

© foto di Giacomo Falsini

Domani la sfida amichevole con il Malaga per il trofeo in Spagna Costa del Sol, poi giusto una settimana per provare gli ultimi accorgimenti tattici in vista della attesissima finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. La stagione della Lazio sta per entrare nel vivo, da valutare quale sarà la condizione dei biancocelesti nell’arco dei 90 minuti contro i bianconeri. Proprio sul momento della Lazio e sui possibili scenari di mercato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio - durante la trasmissione Avanti Lazio - il direttore de 'Il Corriere dello Sport’, Xavier Jacobelli: “Caicedo merita di essere giudicato per quello che farà sul campo. Sappiamo che l’obiettivo era Azmoun, ma la trattativa si è arenata visto il prezzo di 18 milioni richiesto dal Rubin Kazan. Più che altro va sciolto il caso Keita, sarà deleterio non risolverlo e non trovare l’accordo perché dal primo gennaio 2018 sarà libero di accordarsi con altri club. La posizione di forza è ricoperta dal giocatore forte dell’interesse di Juventus e Inter e della posizione contrattuale. Arrivare ad un anno dalla scadenza spinge il club in un vicolo cieco. Se cedi Biglia non si può rimpiazzare con un sostituto delle stesse caratteristiche, Leiva ha altre qualità tanto che stanno provando Luis Alberto nel ruolo di regista. Lazio indebolita? In questo momento sì, è più debole rispetto all’anno scorso, ma ha un valore aggiunto che si chiama Inzaghi che ha già fatto mirabilie. La sua scelta di confermare giovani come Palombi, Murgia e Lombardi dimostra come sia una garanzia per la Lazio e per contrastare le altre nella corsa in campionato”, le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.