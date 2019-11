TMW RADIO - Jacobelli: "Napoli, occhio alla candidatura di Gattuso"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà, sui temi più attuali del calcio italiano.

Su De Zerbi, accostato al Napoli

"Il presidente del Sassuolo ti direbbe che è già pronto per un grande società perché il Sassuolo lo è. Abbiamo vista la crescita di questo club. E' un allenatore che continua a fare bene, continuando a fare così al Sassuolo, che è sempre stato un club che ha lanciato grandi tecnici, possa imporsi all'attenzione generale. Sperando che Ancelotti possa lavorare in pace a Napoli, il nome di Gattuso deve essere tenuto in considerazione, vista l'evoluzione dei rapporti tra tecnico, giocatori e società".

Sulla Fiorentina

"Paga il suo alto tasso di gioventù. Lo ha ricordato anche Montella dopo il ko contro il Cagliari. Deve essere giudicata alla fine. L'andamento altalenante e i problemi difensivi sono evidenti, così come serve un attaccane di ruolo. E poi ha pagato dazio per l'assenza di Ribery, che sposta l'equilibrio dei Viola".

Sulla Lazio

"Se non avesse commesso alcuni errori di percorso, non si ritroverebbe ad un passo dall'eliminazione in EL. In campionato è cresciuta invece, ha una difesa che ha bisogno di un equilibrio. Deve essere applaudita per il terzo posto. Si deve trovare un'altra soluzione a Immobile e Correa, che hanno realizzato oltre la metà dei gol".