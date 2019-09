TMW RADIO - Juve, l'ex Vignola: "De Ligt? Pensate ai primi mesi di Platini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Se parliamo di De Ligt, è necessario che si ambienti, che conosca il nostro calcio che è il più difficile in Europa. Il nostro gioco è molto preciso e particolare per la parte offensiva degli avversari, serve massima attenzione. Per quanto riguarda le critiche e le note negative, vorrei ricordare i primi sei mesi in Italia di Michel Platini. Si disse che la Juventus aveva preso Platini per far fare il regista a Furino, poi sappiamo tutti com’è andata. Credo sia stato un investimento mirato per cercare di completare il reparto difensivo. Anche lo stesso Bonucci ha dimostrato grandi lacune nella fase difensivo, poca dimestichezza nel coprire gli spazi. Quando trovi una squadra che ti attacca vai in difficoltà. Sicuramente il periodo ha condizionato l’andamento della gara, ma se la Juventus riesce a giocare così non ha rivali, non ce n’è per nessuno. Dopo il 3-0 che doveva significare partita chiusa, abbiamo rischiato di non vincere. Questo sicuramente anche Sarri lo avrà notato e correrà ai ripari. Prima si parlava di esubero in difesa, ora si sta parlando addirittura di prendere un altro difensore”.