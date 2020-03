tmwradio Kutuzov: "Calcio in Bielorussia a porte aperte? Si sottovaluta la situazione"

A parlare del momento delicato del calcio e non solo all'interno del TMW Radio News è intervenuto l'ex calciatore Vitalij Kutuzov.

Che sensazione c'è sul fatto che in Bielorussia è ripreso a porte aperte il campionato?

"E' stato deciso così, dopo il consiglio di federazione. Hanno deciso di ricominciare, nonostante molte Federazioni hanno deciso lo stop. Forse sottovalutano la situazione, ma io sono preoccupato, vedendo cosa sta accadendo nel mondo".

Hai sentito qualcuno in patria?

"In questo momento, dopo il crollo del petrolio e il rublo sceso, la gente è preoccupata. E' un momento particolare".

Alcuni giocatori li hai sentiti. Che dicono?

"Sento anche i genitori. I giocatori sono abbastanza tranquilli, c'è non molta preoccupazione. Ma un pò c'è, guardando cosa succede intorno. Gli ho chiesto di stare tranquilli e muoversi poco comunque, come sta accadendo in Italia".

Che ne pensi del ritorno in patria di Higuain e di altri giocatori, dopo la quarantena?

"Il mondo è tondo e il virus non si nasconde. Puoi andare dove c'è la famiglia, se te lo permette la società, per ritrovare gli equilibri della vita quotidiana. Se ha fatto così, avrà avuto i suoi motivi. Io, invece, ero qui prima e resto qui adesso".

E sul possibile taglio degli stipendi in questo periodo ai calciatori?

"Dobbiamo cercare il giusto equilibrio tra giocatori e club".

Che appello fai ai tuoi ex tifosi e ai cittadini di Bari?

"Dobbiamo combattere tutti insieme questo virus. Solo insieme possiamo farcela, se qualcuno segue le direttive e qualcuno no, non ha senso. Sono dalla parte del sindaco e voglio che ascoltino gli appelli a non uscire di casa. Sarà dura, ma dobbiamo fare così. Forza Bari, è una città che troverà sempre grandi risorse dentro di sè".