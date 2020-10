tmwradio L.Amoruso: "Eriksen? Conte deve pensare al gruppo e non al singolo"

vedi letture

Lorenzo Amoruso a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del caso Eriksen, confinato in panchina all'Inter: "Conte ha visto che in Inghilterra i giocatori fanno la fase difensiva in maniera intensa. L'Eriksen visto in Italia non ha dato anche a lui quella impressione. E' ottimo palla al piede ma quando deve recuperare palla non è ancora in quelle condizioni. Al Tottenham aveva giocatori che lavoravano per lui, anche all'Inter ma visto che è una squadra in costruzione non puoi permetterti certe 'mancanze'. Forse non è ancora entrato il danese in quella tipologia di allenamenti. L'obiettivo di un allenatore è il collettivo in primis. Posso dare delle opportunità a un calciatore, che non vuol dire giocare in maniera continuativa ma anche sfruttando ogni occasione possibile, anche sprazzi di partita. Se rimane in panchina è perché può ottenere il risultato attraverso altri giocatori".