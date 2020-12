tmw radio L'avv. Afeltra: "Caso Suarez, senza gli atti impossibile dare un giudizio"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Roberto Afeltra ha parlato del caso Suarez, che vede coinvolta la Juventus: "Non si è mai visto che la Procura si esprima con dei comunicati stampa. Non sappiamo chi è l'indagato della Juventus e per cosa. Senza gli atti non possiamo dire nulla. Ma soprattutto collocare la vicenda nel tempo e nello spazio. Bisogna capire se e quando Suarez ha acquisito la cittadinanza rispetto al termine fissato per la chiusura delle liste di tesseramento. Se tutto accade dopo il 30 settembre, il fatto diventa totalmente innocuo ai fini federali. Cosa rischia la Juve? Da nulla alla retrocessione, a seconda di quando è avvenuto il fatto e a chi è riferibile: se il fatto è stato posto in essere da un soggetto esterno, parliamo di responsabilità presunta; se è un tesserato ma che non ha il potere di impegnare la società, parliamo di responsabilità oggettiva; se a farlo è stato un soggetto che può impegnare la società, la responsabilità è diretta".