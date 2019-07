TMW RADIO - La Scala: "Milan, vendita a fondo Qatar può starci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe La Scala, vicepresidente dei Piccoli azionisti del Milan, ha parlato dei rossoneri a Maracanà, trasmissione pomeridiana di TMW Radio.

Sul fondo del Qatar interessato al Milan

"Operazioni di questo tipo non si fanno da un giorno all'altro. Ci sono verifiche, controlli e trattative che possono durare mesi. Può darsi che ci siano dei preliminari, ma la gente si deve mettere in testa che è in mano ad un fondo, che vuole vendere. Se domani Gazidis vende ad un fondo, non c'è da stupirsi. Credere alle dichiarazioni dei manager è uno sport inutile, tutto è possibile. Elliott per ora ha messo mezzo miliardo, può guadagnare in poco tempo con una vendita".

Sulle voci di mercato

"Ci sono periodi che prefigurano una rinascita, prendendo giocatori a basso costo. Serve chiarezza con i tifosi. Soldi spesi in passato spesi male? Più di 200 milioni, portati a casa anche vendendo qualcuno che sembrava invendibile. Ne ha ricavato una rosa non sufficiente per andare in Champions. Oggi la svolta mi sembra convincente, con poco si può fare molto. Krunic si farà valere, ne sono sicuro. Il tifoso del Milan, se gli viene spiegata la situazione, capirà".