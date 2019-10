TMW RADIO - Lanna: "Roma da Champions. Samp, Ranieri tecnico ideale"

L'ex difensore Marco Lanna a TMW Radio, durante Stadio Aperto, ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano.

Sulla Roma

"E' una squadra che stava crescendo e recependo le indicazioni del tecnico. Quando ti vengono a mancare giocatori importanti, fatichi. Alcuni giocatori sono troppo importanti per la crescita. E' una buona rosa, ma ci sono 14-15 titolari e se vengono a mancare questi, la squadra perde molto. Può lottare per la Champions? Recuperati i vari infortunati, potrebbe essere una buona outsider per quella zona. Le concorrenti sono sempre le stesse ed agguerrite. Ci può provare però. Fondamentale in estate è stata la permanenza di Dzeko e l'arrivo di Veretout, che sa fare le due fasi a centrocampo. La coppia con Cristante è ottima. Anche Spinazzola, se sta bene, è un altro giocatore che può fare bene".

Su Zaniolo

"I giovani il primo anno volano sulle ali dell'entusiasmo e poi migliorarsi è molto difficile. Lo scorso anno c'è stato anche il cambio tecnico in corsa. Lo vedi che fisicamente e tecnicamente è superiore alla media. Non me lo farei scappare per nulla al mondo. E' tra i migliori nel suo ruolo, davanti può creare scompiglio".

Sulla Sampdoria

"Di Francesco lo reputo molto bravo come tecnico, ha un modo di giocare che si conosceva, il mercato non è stato fatto per lui. La trattativa societaria ha frenato tutto. Non era la squadra che voleva, poi alcune sue scelte sono criticabili. Ma mi dispiace perché è un allenatore che poteva fare bene a Genova. Ranieri lo apprezzo molto, è un tecnico equilibrato che forse serve ora alla Samp, che ho visto troppo demotivata, sfiduciata. Uno con il suo carisma e la sua esperienza può aiutare molto. Una punta con più esperienza in estate doveva arrivare, anche per aiutare Quagliarella. Adesso l'attacco è solo sulle sue spalle. Bonazzoli è troppo fresco per la A. Gabbiadini non è una prima punta. E' stata una campagna acquisti lacunosa. Sarà venduta la società? Vedo molta nebbia. Con Vialli ho parlato, ma adesso credi che sia difficile che riparta la trattativa".

Sull'Atalanta in Champions

"Con lo Shakthar è stato un errore di entusiasmo, si è sbagliato solo nella prima partita. A Manchester hai comunque messo in difficoltà per mezz'ora il City. Non ti potevi aspettare grandi cose, stanno facendo esperienza. Servono anche tanti gol per migliorare. E' il primo anno di Champions, ci sta".