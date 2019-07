TMW RADIO - Lodetti: "Milan, non avrei mai dato via Cutrone"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Giovanni Lodetti, ex giocatore del Milan, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del mercato rossonero.

Sulla partenza di Cutrone

"E' un ragazzo valido e giovane. Sta facendo bene, anche se ha avuto qualche momento di forma non perfetta. Io non l'avrei mai dato via".

Su Suso

"Lui trequartista? Se gioca bene nel suo ruolo, io non lo provo in un altro. Lo sappiamo, ha un buon rendimento in una certa posizione. Se l'allenatore non lo vede lì, allora deve trovare altre soluzioni".

Su Giampaolo

"Spero che faccia bene e che sia all'altezza. Ha dimostrato di avere grandi qualità. Non ha avuto grandi squadre, ma se mai si incomincia..."

Sugli obiettivi del Milan

"Fare un programma puntando al quarto posto non è giusto. Deve competere a qualsiasi livelli. Ci sono stati anni di crisi, non si può pensare di cambiare tutto subito. Spero che si faccia un bel campionato e che si competa anche contro le grandi".

Su Donnarumma

"E' un grande giocatore, di rendimento. Deve essere un giocatore che non deve creare problemi".

Su San Siro

"Si deve lasciare lì. E' una istituzione calcistica, è una vita che c'è e lo conoscono tutti".