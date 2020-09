tmwradio Longhi: "Roma, Dzeko bistrattato. Inter, Eriksen inutile per gli schemi di Conte"

A dare il suo parere sulla prima giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi: "La Juve ha fato vedere diverse novità interessanti. Quella più grossa è la scelta della difesa a tre da parte di Pirlo. Elogi doverosi ma non devono essere eccessivi. Soddisfatto dalla vittoria della Fiorentina, che ha acquistato giocatori di un certo spessore a centrocampo e credo farà un buon campionato. Bene la goleada del Genoa, peccato per il Crotone di Stroppa, che parte male ed è subito in discussione. Il Napoli ha fatto bene quando ha messo la testa fuori dal guscio. Osimhen è un ottimo acquisto, con le sue accelerazioni può mettere in difficoltà gli avversari. La Roma? Fonseca merita la riconferma ma il calcio è pazzo e il caso Pirlo lo dimostra. Dzeko bistrattato, ogni anno è sul punto di partire. Non si prendono in giro campioni del genere. De Laurentiis ora vuole essere protagonista ed essere lui quello che decide tutto in chiave mercato. Mi auguro che la Roma trovi un'alternativa a Dzeko che non sia Milik, così Adl rimane con il cerino in mano".