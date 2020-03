tmwradio M.Paganin: "Atalanta, che crescita. L'Europeo ora non ha senso"

vedi letture

L'ex calciatore e opinionista tv Massimo Paganin ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che partita è stata quella dell'Atalanta?

"Atmosfera surreale, non è stato semplice giocare. Ma l'entusiasmo per ciò che ha fatto ha fatto superare tutto il resto. h fatto una rande prova, non sa ancor difendere il risultato ma fa un calcio europeo, giocando una sfida propositiva, mai chiudendosi a riccio. Otto gol in due gare, niente male per una Cenerentola della Champions. Merito di Gasperini, dello staff, dei ragazzi, del club".

Chi ti è piaciuto di più?

"Mi è piaciuto Ilicic, che ha fatto 4 gol ed è maturato molto .E poi Gomez, che ha raggiunto una grande maturità. Loro sono i giocatori che hanno dato sostanza e qualità, ma tutti sono cresciuti moltissimo, sotto tutti i punti di vista. Non subiscono mai il contraccolpo psicologico".

Coronavirus: serve una posizione chiara della Uefa. Cosa fare ora? Rinviare le gare e anche l'Europeo?

"Non ha senso fare un Europeo dove le squadre rischiano di arrivare impreparate, visto i rinvii dei campionati. La Uefa dovrebbe dare spazio alle varie Federazioni di terminare i campionati. Adesso l'Europeo avrebbe poco senso, ancor di più questo che è itinerante. Non è il caso di farlo in questo momento e le decisioni vanno prese ora".

Se viene posticipato l'Europeo, per il campionato italiano che soluzione adotteresti?

"Il titolo potrebbe essere congelato, andrebbero in Coppa quelli attualmente in quella posizione utile. Per la retrocessione potrebbe essere più complesso, ma si dovrebbe attuare la classifica attuale. E' una situazione straordinaria, molto dipenderà dalla Uefa. Se permetterà di spostare la fine dei campionati, non ce ne sarebbe bisogno".