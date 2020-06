tmwradio M.Paganin: "Inter, Chiesa non si adatterebbe al modulo di Conte"

vedi letture

Massimo Paganin, ex calciatore, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, i temi di giornata.

Ha sperperato il suo talento più Cassano o Balotelli?

"Dispiace vedere giocatori italiano che possono far bene non imporsi. Cassano al Real poteva fare il salto di qualità, ma il rammarico c'è anche da parte sua. Balotelli non è riuscito a sfruttare le occasioni, ma c'è da capire se ci sono dei limiti suoi che non è riuscito a superare".

Ha parlato Marotta, che ha detto che si può lavorare su Tonali e Chiesa, su Zaniolo no. Su chi farebbe follie?

"Chiesa farebbe fatica ad adattarsi allo schema di Conte, lui è un esterno che preferisce accentrarsi, non sarebbe da fare follie per lui. Tonali e Zaniolo sono molto importanti nel loro ruolo, a livello nazionale ma potrebbero farlo anche a livello internazionale. Ma devono crescere".

Dybala alla Cnn ha detto "Finalmente giochiamo bene":

"Sì giocare bene, ma conta di più vincere. Va bene il suo pensiero, credo però sia una frecciatina ad Allegri, che però ha vinto tanto. Stanno facendo bene quest'anno, vedremo però come chiuderanno la stagione e i risultati sul campo saranno quelli che permetteranno di valutare il lavoro di Sarri".