tmw radio M.Paganin: "Inter, Eriksen adatto per certe partite. Non credo al biscotto del Real"

L'ex calciatore e opinionista tv Massimo Paganin a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'Inter in Champions.

Inter, Eriksen in campo stasera?

"Va bene, anche se nelle ultime partite ha giocato Conte con il 3-5-2 puro. Eriksen partirà mezzala per andare a fare poi il trequartista. Conte era tornato a un 3-5-2 puro che gli da ora più equilibrio. Io credo che Eriksen possa dare il suo contributo contro questo Shakhtar. Contro una squadra che si chiude molto è giusto sfruttare uno come il danese".

Come si spiega i pochi gol dello Shakhtar?

"Sono pochi i tiri in porta fatti. E' una squadra che tende a difendersi per poi ripartire, ma ha preso 10 gol in due partite dal Borussia, quindi soffre tanto dietro".

Bravo Conte ha trovare un nuovo equilibrio con un centrocampo più accorto:

"Spesso la coperta è corta. Conte ha provato a giocare con una mezzala più vicina alle punte, ma ha sofferto molto. Ha deciso di riallineare le due mezzali e abbassando un mediano davanti alla difesa e ora ha trovato il giusto equilibrio".

Tra Eriksen e Sensi è giusto scegliere?

"Eriksen è abituato a un certo tipo di partite. E poi visto che Sensi ha giocato poco, può essere un cambio in corsa. Conte sa benissimo cosa ha in mano, credo che stia facendo le sue valutazioni e sa che l'Inter deve vincere a tutti i costi".

Real Madrid che può mettere in atto il "biscotto"?

"Non si può giocare con la radiolina. Così si rischia di complicarsi la vita. Nel caso in cui l'Inter vada avanti, è molto probabile che Real e Borussia non si faranno male. Ma credo che il Real scenda sempre in campo per vincere. Oggi certi 'biscotti' sono molto più complicati rispetto al passato".