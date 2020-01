TMW RADIO - M.Paganin: "Inter, fino a fine stagione servirà serenità"

A dire la sua sui temi di giornata è stato a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Paganin.

Chi dovrebbe fare posto a Eriksen nell'11 titolare dell'Inter?

"E' una mezzala offensiva. Ha giocato all'inizio molto da trequartista, fa molti assist. E' un salto di qualità. Ha giocato anche come mezzala. Conte ora avrà la possibilità di scegliere. Potrà giocare con un centrocampo più tecnico o misto. Non credo che Conte cambierà il suo 3-5-2, perchè si trova più a suo agio con questo modulo".

E' la cura giusta Eriksen?

"E' l'indole di Conte, la sua forza. E' difficile gestirlo a volte, ma è il suo cavallo di battaglia e lo trasferisce ai suoi giocatori. Lautaro? Anche lì è questione di carattere. E' un peccato che salti il derby. La maturità si vede anche per come gestisci certe situazioni. Penso che sia già stato punito dal club, lo hanno evidenziato subito i vari dirigenti nel dopo gara. E' un momento di passaggio, in cui c'è bisogno di crescere. Le partite ora aumenteranno, c'è un calendario che prevede diverse sfide importanti, quindi la serenità e la lucidità diventerà importante".

Difesa a tre limite tattico, come dice Sacchi?

"Sacchi fa delle considerazioni sullo storico della Champions. Ma la cosa più importante è ottenere risultati. Non c'è nulla da dire su quanto ha fatto Conte finora, ha lavorato sulla testa della squadra. Sta facendo un percorso importante, ora sono arrivati altri giocatori importanti e la rosa è completa. Forse manca ancora una punta davanti ma ora si intravede il progetto a lungo termine".