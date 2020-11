tmw radio M.Paganin: "Inter, il Real ha carenze in difesa. No a scambio Isco-Eriksen"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Paganin per parlare di Inter e non solo.

Un pensiero sulla Lazio in Europa:

"E' una squadra costruita nel tempo per fare bene. E' una squadra con un'identità precisa e sa bene cosa fare sul campo. Lo Zenit è stata poca cosa ma è merito della Lazio. A livello europeo sono stati fatti passi avanti, mancavano alcuni elementi chiave e ha fatto comunque bene. Vuol dire che l'allenatore ha dato un'idea di gioco che tutti sanno portare a termine".

Inter-Real Madrid, Conte l'ha definita partita senza scampo per i suoi. E' la partita che ci potrà dire qualcosa sul futuro del tecnico?

"E' una partita importante sì ma non credo determini il futuro di Conte. ha vinto tre Champions consecutive il Real, è la sua Coppa. Mancano però dei giocatori essenziali come Benzema e Sergio Ramos. Manca una prima punto di riferimento e potrebbe essere un vantaggio per l'Inter. E poi concede molto in fase difensiva. Mancando uno come Ramos può essere un'occasione. Sarà una partita tattica per l'Inter, mentre il Real vorrà giocarsela e concederà molto. Credo che la partita col Parma è alle spalle. Qui l'atteggiamento sarà diverso, perché è la partita che ti porta a farlo".

Isco-Eriksen, scambio che s'ha da fare?

"Dipende da cosa vuole Conte. Se vuole una mezzala offensiva stile Barella, logico che lo scambio avrebbe poco senso. Isco piace molto ma è trequartista puro e non credo abbia le caratteristiche giuste per il gioco di Conte".