TMW RADIO - M.Paganin: "Juve, serve regolarità. Balotelli non è cambiato"

L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, del momento della Juventus e non solo.

Sulla squadra di Sarri

"Continuità si può trovare attraverso le prestazioni. La Juve per ora sta alternando ottime fasi a pause, vedi a Bergamo. Manca regolarità, ma la si può trovare solo giocando. Sarri sta cercando nuove soluzioni sugli esterni, ma anche nel centrocampo a rombo. In Europa le squadre cercano di avere dei giocatori offensivi per vincere le partite. Sarei curioso di vederli giocare sin dall'inizio Ronaldo-Dybala-Higuain. Con l'Inter aveva perso equilibrio quando c'erano tutti e tre, quindi è questo che manca al momento. Sta cercando di trovare delle soluzioni, che non gli permettono di utilizzare tutti insieme".

Sul Brescia e Balotelli

"Cambiando i tecnici, il risultato non cambia. Ci si aspetta sempre da lui che possa cambiare, ma non è mai avvenuto. Ci si aspettava che potesse dare una mano alla causa. Ci si aspetta un comportamento diverso, fatto di mettersi a lavoro e a disposizione della squadra".

Su Chiesa

"Se fai giocare un calciatore fuori ruolo è difficile che renda. Lui rende molto da esterno, perché si sfruttano le sue caratteristiche. Se gli si vuol far cambiare ruolo, si deve capire se ha la maturità tattica per farlo. Ma certe cose può vederle solo un tecnico. La Fiorentina ha una posizione non buona vista la rosa a disposizione, il 3-5-2 non dà equilibrio in questo momento".