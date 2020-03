tmwradio M.Paganin: "Milan, l'arrivo di Rangnick potrebbe essere deleterio"

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Paganin.

Come valuti le parole di Agnelli sull'Atalanta?

"Ad ognuno deve essere permesso di arrivare più in là possibile e di crearsi la propria storia europea. Bisognerebbe interpretare bene le sue parole. L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita importante, sia societario che calcistico".

Cosa pensi della situazione in casa Milan?

"Rangnick? Il campionato italiano è molto complesso, inserire un nuovo tecnico in una società che non ha trovato ancora un equilibrio potrebbe essere deleterio. Tetto ingaggi? Ridurlo vuol dire ridurre le possibilità del Milan di ottenere grandi risultati. In questo momento il Milan non ha giocatori di primissima fascia e sta ottenendo risultati non all'altezza".

Ti aspetti più Eriksen in campo o la velocità della Juve?

"Il fatto che non si siano disputate tante partite ha tolto la fluidità di manovra. La Juve è ancora alla ricerca di quello che vuole Sarri e l'Inter non è la squadra con la quale trovare certe cose. La Juve proverà ad imporre il proprio gioco, ma giocare senza tifosi può essere penalizzante. Sono due squadre alla ricerca di una crescita. Sarà un passaggio importante della stagione".