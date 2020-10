tmw radio M.Paganin: "Si dovrà convivere col Covid. Inter in crescita"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Paganin.

In casa Lazio tanti assenti in vista della partita di Champions:

"Bisogna far fronte a certe situazioni. Anche l'U21 azzurra ha avuto un grosso problema e ha dovuto giocare l'U20. Si sono vissute situazioni gravi e difficili, si deve essere forti e andare avanti con gli strumenti che abbiamo a disposizione".

Inter e Atalanta, da chi aspettarsi una prestazione migliore in Coppa?

"L'Inter, nelle partite giocate ultimamente, la gara l'ha sempre fatta. Ha concesso i gol al Milan ma la partita l'ha fatta, col Borussia meritava di vincere. E la squadra che ha finito dopo tutti, ha avuto il problema del Covid ed è stata più in difficoltà delle altre. Ma vedo una squadra in crescita. la vedo più altalenante l'Atalanta e più concentrata alla Champions, visto che il passaggio di turno nel girone è fattibile. Ma sta crescendo e maturando molto, anche l'ambiente".