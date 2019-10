TMW RADIO - Magoni: "Non ci sono limiti per questa Atalanta"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ha parlato di Atalanta e Napoli ai microfoni di TMW Radio, durante Stadio Aperto.

Sull'Atalanta

"Scudetto? Mi sembra troppo che pensi alla corsa scudetto. Sta crescendo molto però, sta accumulando esperienza in Champions dopo l'EL dello scorso anno. Sta abituando i giocatori a giocare sotto un certo tipo si stress. Al momento non si pone limiti".

Sul Napoli

"C'è un pò di delusione. La partita di stasera dirà molto. Era una rosa collaudata e i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Ha alternato ottime partite ad altre meno performanti. Deve cercare di ripartire di slancio. Se avesse difficoltà nel gioco e nel risultato, avrebbe un lavoro duro davanti".

Su Gasperini

"E' arrivato all'Inter nel momento sbagliato e per me non è stato neanche capito. Dovrebbe avere una seconda chance in una grande squadra. Fa un calcio moderno e spettacolare".

Su Ibrahimovic, accostato al Napoli

"E' un campione, sa vincere i campionati. Ma se gioca lui, qualcuno dovrebbe rimanere fuori. Lì ci sono Milik, Llorente, Lozano. Ci sono degli equilibri da mantenere. Non sarebbe un inserimento così semplice".