tmw radio Magrin: "Atalanta, un onore pescare il Real. La Juve può arrivare in finale"

L'ex calciatore Marino Magrin a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. Ecco le sue parole:

Un commento sui sorteggi di Champions:

"Per l'Atalanta è una soddisfazione essere lì da due anni. E' il coronamento di un grande periodo incontrare una squadra così blasonata. Per una provinciale è storia".

La Juve non può avere paura del Porto dopo aver battuto il Barcellona in casa:

"Credo che possa arrivare in finale la squadra di Pirlo. Nessuno gli da credito, ma in società sono tutti uniti per portare a casa un certo obiettivo. Vedo una squadra che con Morata davanti e con trequartisti di grande qualità che può raggiungere la coppa quest'anno. La qualità della Juve è evidente, anche quest'anno è la più forte del campionato".

Atalanta, è ormai rottura tra Gasperini e Gomez. Questa situazione potrà incidere nel cammino Champions e non solo?

"Mi dispiace che un giocatore come il Papu abbia detto certe cose, come ho letto nelle ore scorse. E' un peccato che per una sostituzione o qualcosa che è successo tra loro che ci sia negatività nello spogliatoio. Spero si possa giungere a un equilibrio. Sicuramente Gomez non doveva dire certe cose. Anche a me è successo qualcosa, ma poi si pensava alla squadra e agli obiettivi, poi si discuteva a fine anno".