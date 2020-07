tmwradio Maifredi: "Juve, serviva un altro Allegri. Conte non ammette mai i suoi errori"

vedi letture

Gigi Maifredi ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della giornata di campionato. Ecco le sue parole:

Che partita si aspetta tra Juve e Lazio?

"Mi piacerà vederla perché sono due squadre che hanno motivazioni diverse. La Juve vuole mettere un'ipoteca sullo Scudetto. La Lazio vuole ritrovarsi e far capire che solo gli infortuni l'hanno estromessa dalla corsa. Chi gioca stasera vorrà tirare fuori tutto e dimostrare che sono da Lazio".

In casa Juve cosa non ha funzionato questa stagione?

"Dopo Allegri, dovevi portare un allenatore che proseguisse la sua strada. Non uno che vuole giocare bene ma vincere, questo serviva al club. Tutti in un club del genere mettono la propria qualità a disposizione, ma non giocano per l'allenatore".

E la Lazio?

"Ha peccato nella rosa. E' corta e giocando in pochi giorni il difetto è emerso".

Come commenta le parole di Conte sul calendario che penalizza l'Inter?

"La colpa non è di Conte. Lui fa se stesso, ha sempre fatto un certo tipo di lamentele, senza mai prendersela con se stesso. Bisogna prendersela con le società. Ha sempre fatto quello che voleva, certo è stato cacciato da Juve e Chelsea, ma all'Inter avranno ponderato tutto. Ma non puoi prendertela sempre con gli altri. Ogni tre giorni giocano tutti".

Spalletti avrebbe fatto meglio?

"No, Spalletti è un altro manicheo. Crede solo nelle proprie idee, non ammette mai gli errori".