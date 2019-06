TMW RADIO - Mandorlini: "Inter, anche con Conte sarà dura battere la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Andrea Mandorlini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per la questione panchine.

Su Sarri

"Credo di si. Credo manchino dei dettagli per il suo arrivo .Ritorna in Italia, ha vinto in Inghilterra a arriva in una squadra più forte. Ci sono tutte le condizioni per fare buone cose anche qui".

Sull'Inter

"Sono passati anni senza vincere, ma credo che ora gli investimenti siano importanti. L'Inter, come il Milan, devono ridurre il gap con la Juve che è molto ampio. Sarà dura scalzare la Juve, ma mi auguro che le grandi squadre riducano il gap, altrimenti è brutto vedere un campionato chiuso già a Pasqua".

Chi sta facendo meglio per avvicinarsi alla Juventus?

"Barella sarebbe un ottimo colpo, Dzeko è vicino all'Inter. Aver preso Conte è una manovra importante, così come Sarri alla Juve. si avvicinieranno le altre ma è ancora importante la distanza. Ma bisogna crederci".

Su Milinkovic Savic

"E' fortissimo, è il giocatore migliore e con più qualità uscito fuori negli ultimi due anni. Non so se rimarrà alla Lazio, ma lo vedo pronto per un grande club, sia per qualità fisiche che tecniche".

Sul possibile scambio Dybala-Icardi

"Credo che sia difficile che Icardi rimanga all'Inter dopo quello che abbiamo visto. E' ancora giovane e margini di miglioramento, i numeri poi parlano per lui. Tenerlo? Non lo so, visto quello che c'è stato, ma non farei comunque quello scambio".