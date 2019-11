TMW RADIO - Mandorlini: "Inter operaia. Ancelotti, dichiarazioni forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Andrea Mandorlini ha commentato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, i temi di maggiore attualità del calcio italiano.

Sulla parole di Ancelotti sul ritiro del Napoli

"La dichiarazione è forte. Sono convinto che il rapporto con il presidente è ottimo, nonostante l'addio non perfetto. Forse il tempo ci dirà la verità. La classifica piange, ora c'è la Champions e può servire per ritrovarsi. Queste cose non fanno bene. Agli occhi della squadra certe cose sono pesanti. In un momento delicato non essere sulla stessa strada non è un segnale positivo, il metterlo in piazza. Serve fare subito risultato e poi fare dei chiarimenti. Roma-Napoli la fine del ciclo Ancelotti? Non credo, ma ci sono screzi che partono da lontano. E' un piccolo campanello d'allarme".

Sull'Inter

"Lukaku sembra un po' abulico, goffo, ma poi è efficace e i numeri parlano da soli. E' molto integrato nel gruppo. E' una squadra operaia l'Inter, si sacrifica, fa fatica e continua a vincere. Per me può resistere fino alla fine, la mentalità che Conte ha dato alla squadra è fondamentale".

Sul caso Balotelli

"Sono stato tanti anni a Verona, l'ironia fa parte della tifoseria. Chiaro che gli eccessi e le cose sbagliate vanno perseguite. Con Balotelli non c'è stato niente, forse ha esagerato questa situazione. Mi auguro che Mario capisca che era solo uno sfottò, che si fanno ai giocatori importanti".