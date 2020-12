tmw radio Manfredini: "Atalanta ancora non al 100% ma può ripetere la stagione scorsa"

A parlare di Atalanta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Thomas Manfredini.

La Champions sta incidendo sul campionato dell'Atalanta?

"I tanti impegni ravvicinati e il Covid hanno cambiato i piani di mister Gasperini. Lui programma per bene anche gli allenamenti e questi cambi lo hanno scombussolato. Il tecnico si sarà arrabbiato per le partite perse, ma per me questa squadra ancora non può lottare per lo Scudetto. Per me però può ripetere il campionato dello scorso anno".

Si sente ancora la mancanza del vero Ilicic:

"Negli anni precedenti ha sempre fatto fatica con squadre che si chiudevano. Se trova avversari che giocano a viso aperto è una squadra che fa male. Nell'uno contro uno ci sono giocatori devastanti. E se non stai al 100% con il gioco del mister vai in difficoltà. Ma rimango fiducioso".