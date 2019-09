TMW RADIO - Manicone: "Inter, si sta costruendo fiducia"

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone ha detto la sua sul derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà.

Sull'Inter

"I giocatori devono trovare i giusti tempi di gioco. E' l'anno zero con Conte. Sicuramente si può fare bene. In Champions pareggi con lo Slavia, ora dovrà fare bene contro Dortmund e Barcellona. Ho fiducia però nell'Inter, in Conte, Marotta e l'ambiente. Si sta costruendo una fiducia che durerà nel tempo. Per ora deve fare la corsa su se stessa. Derby? Arrivano due squadre non al 100%, potrebbe uscire fuori un pareggio.

Su Bernardeschi

"Molte volte quando si dicono certe cose, che ci vuole più carattere, si intendono dal punto di vista calcistico, non personale. Si deve stare attenti a queste cose. Il ragazzo a volte può percepire che è un giudizio sulla persona. Parte più indietro ma è un giocatore internazionale e saprà farsi valere".

Su Dybala

"E' stato un po' rivalutato, è indiscutibile comunque. Sarri cercherà di mettere ogni pezzo del puzzle al suo posto".