tmwradio Manicone: "Juve-Lazio, lotta avvincente. Inter, giusto puntare su Tonali"

Per parlare della nuova giornata di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Antonio Manicone.

Le vittorie di Juve e Lazio come vanno viste?

"Sono due grandi squadre che giocheranno fino alla fine per il primo posto, sperando che ci sia anche l'Inter, che è distante però dalla vetta. E' un campionato bello, avvincente. Sarri è quello dello scorso anno al Chelsea, criticato da tutti ma che poi portò a casa il posto in Champions e la vittoria dell'EL. Sta diventando anche concreto".

Sarri se non vince deve andar via?

"Alla fine si faranno i conti. Ieri per me la Juve ha dato un grande segnale ed è la favorita. La Lazio gioca senza nulla da perdere e sta facendo tutto in scioltezza. Negli ultimi anni la società ha fatto benissimo, è il segno che se si lascia lavorare, questi sono i risultati".

Inter contro il Brescia stasera. Tonali contro il futuro: E' lui l'uomo su cui puntare?

"E' giovane, di grandissima prospettiva, fa bene l'Inter a cercarlo".