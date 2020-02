TMW RADIO - Manicone: "Juve, Sarri chiede unità per la Champions"

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e vice di Petkovic nella nazionale svizzera Antonio Manicone, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento di Maurizio Sarri e non solo.

Cosa pensi della richiesta di aiuto ai veterani di Sarri?

"Anche l'anno scorso al Chelsea fu criticato, anche dagli stessi giocatori per alcuni suoi metodi, però poi vedi i risultati ed è arrivato 3° in campionato, ha vinto l'Europa League. C'è un'opportunità per la Champions, che è la competizione che più vuole la Juventus. Ora chiede aiuto per unire gli sforzi per l'obiettivo, per vincere qualcosa. Se c'è unità, si può andare avanti in Champions. In campionato sarà una lotta fino alla fine con Inter e Lazio".

Si può mollare lentamente per un obiettivo?

" A me è capitato involontariamente dopo aver vinto la Coppa Uefa con l'Inter. Avevamo un po' lasciato il campionato per concentrarci sulla Coppa. Qui invece la società viole vincere tutto. Tutte le parti ora devono aggregarsi. Riuscirà a mettere a posto le cose Sarri, ha a disposizione due squadre. In Champions sarà dura ma ha le possibilità per farcela".