TMW RADIO - Manicone: "Milan, che impatto di Ibra. Derby, Inter favorita"

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e vice di Petkovic nella Svizzera Antonio Manicone ha parlato del derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà.

Che derby può essere?

"Ho fatto il settore giovanile, ho giocato in prima squadra, ha sempre un grande fascino. Entrambe le squadre vogliono vincere e spesso la meno favorita riesce a spuntarla. Ma credo che la classifica ora dica Inter".

Conte e Ibra, un impatto diverso nelle due squadre. Quale il più decisivo?

"Sapevamo cosa poteva fare Conte. Da Ibra ci si aspettava un impatto così, ma forse è andato oltre le previsioni. Alla sua vista, la squadra ha acquisito autostima. Chi gli gioca accanto sembra più sereno".

E' un'Inter che ha chiaro l'obiettivo scudetto?

"Giocherà fino alla fine per vincere più partite e poi vedere dov'è. Di fronte c'è una Juve che viene da otto scudetti consecutivi, una rosa fortissima. L'Inter sta arrivandogli vicino, ma non è semplice. Al momento la Juve ha due squadre che possono competere ad alti livelli. E' ancora la favorita per lo scudetto, vedremo se le altre faranno qualcosa ma di sicuro fino alla fine sarà un campionato combattuto".

Quale è stato il tuo derby del cuore?

"Ognuno ha un sapore particolare, ogni derby ha una storia a sè. Mi ricordo un derby con un mio ex compagno che esordì nel derby e fece il gol decisivo. Dovremmo avere più cura del settore giovanile in Italia".