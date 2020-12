tmw radio Marangon: "Paolo Rossi? L'ho voluto al Vicenza e il presidente non se ne pentì"

vedi letture

Luciano Marangon, ex calciatore e compagno di squadra di Paolo Rossi al Vicenza, ha ricordato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'attaccante, scomparso oggi, 10 dicembre, all'età di 64 anni: "Piango da stamattina da quando ho saputo la notizia. Sapevo che stava male ma sembrava che si fosse un po' ripreso. Negli ultimi giorni invece c'è stato un crollo. Nascono poche leggende nel calcio e lui lo è. Io sono cresciuto con lui. Oggi ho perso un fratello, siamo cresciuti nella Juventus, avevamo la gioia di diventare dei calciatori. Quando Farina mi chiese un giovane interessante, io gli consigliai Paolo Rossi e gli dissi 'Non se ne pentirà'. E così è stato. Sapevo qual era la sua forza, per questo insistetti con il presidente del Vicenza affinchè lo prendesse. Era una persona incredibile, un ragazzo semplice che amava il lavoro e le amicizie, aveva un grande rispetto per i tifosi. E' un grande dolore, spero di riuscire a tornare a Vicenza per dargli l'ultimo saluto".