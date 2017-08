TMW RADIO - Marchetti: "Belotti-Monaco difficile. Marchisio? Ipotesi estero"

© foto di Federico De Luca

Uomo mercato di SkySport e opinionista di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato di trasferimenti a 360° nella rubrica 'In Punta di Penna' di oggi.

Il Monaco fa sul serio per Belotti...

"I soldi non gli mancherebbero, sopratutto se dovessero cedere Mbappè al PSG. L'operazione è difficile, si aggira intorno ai 200 milioni di euro con Fabinho compreso nella trattativa, così come Lucas Moura, che andrebbe nel Principato. Belotti è un grandissimo attaccante, ma se dovessero arrivare 100 milioni di euro... il Torino non può non prenderli in considerazione. Ancora però non c'è stato alcun contatto tra Monaco e Torino, ma bisogna cominciare a capire che prima o poi il Gallo andrà via".

Schick creerebbe un effetto domino in Italia?

"Schick sarebbe un attaccante in più all'Inter, che non farebbe partire Brozovic. E' Keita quello che può far partire un grande effetto domino, con Sturaro che potrebbe andare a Roma e Strootman alla Juventus. L'olandese e Cuadrado sono però considerati incedibili per le rispettive società".

Torniamo a Schick:

"Su di lui ci sono tutte le squadre, anche estere come il Monaco e il PSG. In Italia, oltre alla Juventus, l'Inter, la Roma e il Napoli si sono mosse in modo concreto sul giocatore. La Sampdoria è stata bravissima a creare quest'asta. La Roma ha offerto 38 milioni di euro, più di Mahrez, ma lui vorrebbe andare all'Inter".

Il caso Keita-Lazio:

"Al momento la soluzione più probabile è che Lotito tenga duro e si vada per vie legali. Ma alla fine del mercato mancano 10 giorni, che sono tanti, e tutto può succedere. Ma il passato insegna e la Lazio ha sempre avuto una posizione dura e intransigente in questi casi. Dire chi ha ragione e chi ha torto è impossibile, ci sono state delle prese di posizione e delle ripicche tra le due parti nel corso degli ultimi anni. All'estero raramente questo succede".

Dall'Argentina dicono che la Juventus abbia preso Garay. E la situazione Marchisio...

"Dalla Juventus però smentiscono la trattativa con Garay. Un altro centrocampista? Bisognerà capire il futuro di Marchisio, che non è un giocatore che puoi vendere negli ultimi giorni di mercato. C'è un gentlemen agreement con questi calciatori per andare a giocare all'estero. Lui ha voglia di giocare e sa che non partirà titolare anche quest'anno, vista la presenza di Matuidi, Khedira e Pjanic. Se gli dovesse capitare un'occasione, penso la potrebbe cogliere".

L'esordio del Var:

"Per me l'arbitro ha sempre fatto parte del gioco, anche con i loro errori. A me il Var è piaciuto e funziona: alcuni episodi hanno sottolineato la sua importanza. Si può ancora migliorare, per esempio accorciando i tempi di decisione. Gli errori, purtroppo e per fortuna, però ci saranno sempre, ma limitare gli errori è sempre importante. Non ha funzionato a Bologna, c'è stata confusione per il gol annullato al Torino. Il primo errore è stato commesso dalla terna, che ha fischiato inizialmente il fuorigioco inesistente. La cosa che migliorerei a livello televisivo è di far rivedere subito le immagini a noi tifosi: mi aspetto che ci sia subito la stessa istantanea che vede l'arbitro, un fermo immagine chiaro".