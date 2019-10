TMW RADIO - Marchetti: "Milan, se va male a Genova deve cambiare"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, interviene come ogni martedì all'interno della "Linea Diretta" di TMW Radio. Questi gli argomenti trattati:

Sul Milan

"E' il terzo anno che il Milan cerca di ripartire. Per ricostruire ci vuole tempo, pazienza e magari anche un pizzico di fortuna che i rossoneri non hanno avuto. Se i rossoneri dovessero perdere anche a Genova qualcosa dovranno fare. Se le cose vanno male devi provare a cambiare. Anche a costo di buttare via il progetto dopo 100 giorni. Il Milan deve guardare all'Inter e alla Juventus. Due società solide a livello dirigenziale che hanno una loro struttura e conformazione".

Sull'Atalanta

"Questa sera Gasperini ci proverà fino alla fine. L'Atalanta fa simpatia a tutti perché diverte. Questa sera vorrà riscattare Zagabria"

Sul Napoli e Inter

"Il Napoli non può perdere e deve vincere. Ha bisogno di continuità dopo la vittoria con il Liverpool. L'Inter può prendere contro il Barca la stessa consapevolezza che ha preso il Napoli con il Liverpool".