tmwradio Marchione: "Milan, Ibra decisivo anche per il mercato. Suarez-Juve a occhi chiusi"

Il procuratore Nunzio Marchione, ai microfoni di TMWRadio, ha commentato le situazioni attuali legate alle trattative di calciomercato.

Che ne pensi dello sfogo di De Laurentiis?

"Fare mea culpa è anche segno di intelligenza, De Laurentiis potrebbe prendere spunto da alcune società come il Borussia Dortmund: vende e si mantiene ad alti livelli. C'è tanta insicurezza sul futuro, mi aspetto tanti scambi perché in molti attenderanno il mercato di gennaio per gli investimenti più importanti. Gli scambi spesso vanno bene per i bilanci e spesso accontentano entrambi i club".

Spicca il mercato del Milan in questo periodo.

"Viene da un grande finale di stagione. La conferma di Ibra salta all'occhio, così come l'acquisto di Tonali che sarà al centro del Milan e della Nazionale. L'Inter ha rinunciato a questo giocatore per le frizioni con Conte in merito ai giovani, alla fine non hanno rischiato. Bravo il Milan che avrà più tempo di vederlo crescere, ma la conferma di Ibra ti trascina e ti permette di avere la tensione giusta in campo e fuori".

Dzeko o Suarez, che attaccante preferisci per la Juventus?

"Ci vuole esperienza e grande preparazione mentale per giocare vicino a Cristiano Ronaldo. Toglierei un giovane, alla Juve serve altro. Porterei ad occhi chiusi Suarez, vincerebbe il campionato sicuro e la aiuterebbe in Champions League. Ha tanta voglia, intimorisce i giocatori, è uno dei nove migliori al mondo. Avrebbe un grande impatto anche rispetto a Higuain, ma un altro grande acquisto è quello di Kulusevski".

Giornate intense con i movimenti di Barragan all'Hellas e Mediero all'Atalanta.

"Barragan un 2004, punta moderna, uno dei migliori prospetti della Catalogna. Aveva molti occhi addosso, si sposa bene col calcio italiano, ha un gran fisico ed è uno di quelli che si esalta con gli spazi. L'Hellas sta facendo bene coi giovani, ci lavorano molto e mi fa piacere avere a che fare con questo tipo di club. È come il primo Schick della Samp. Mediero è un esterno dal grande fisico, capace di grande progressione, bravo nello stretto. Nel Barcellona ha giocato come esterno destro, nell'Atalanta spero possa fare tutta la fascia migliorando la fase difensiva. Spesso questi giocatori sono più avanti dei nostri. È la prima operazione con l'Atalanta e spero sia un punto di arrivo importante, spero possa sfruttare questa chance".