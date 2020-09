tmwradio Marini (Moto2): "Alla mia Roma serve tranquillità. Spero torni Totti"

vedi letture

A Barcellona domenica si gioca un altro tassello importante del Mondiale Moto2. A Maracanà, durante Pianeta Sport, con Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46, fratellastro di Valentino Rossi e leader del campionato, ha parlato però della sua Roma.

Che ne dici del momento dei giallorossi? Dalla nuova società alle ultime vicende, da Fonseca in bilico a Dzeko che rimane, fino al caso Diawara:

"Sono tifosissimo della Roma e non è una situazione facile. Quando c'è questa instabilità a livello societario è tutto più difficile. Se non c'è una società forte, che ti dà tranquillità, diventa tutto molto complicato. Spero che non si faccia mercato solo per incassare del denaro ma che si punti sui giovani forti. Servono tanti altri Zaniolo e bisogna continuar così, perché di ragazzi forti ce ne sono in giro. Siamo in un momento di transizione e spero soprattutto che si trovi la tranquillità necessaria, anche dal punto di vista dell'allenatore. Serve puntare su un tecnico per diversi anni e sviluppare un progetto importante".

E chissà che non serva Totti per tornare ad avere tranquillità:

​​​​​​​"Ho sentito di un suo probabile ritorno. Lo spero davvero, sarebbe bello avere la sua esperienza al servizio della società. E' stato lì quando la Roma si giocava i campionati e sarebbe importante ritornare lì in alto. Una squadra come la Roma deve stare tra le prime tre ogni anno".