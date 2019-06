TMW RADIO - Mattioli: "Sarri non sarà l'allenatore della Juventus"

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sul futuro della panchina della Juventus: "Sarri non sarà l'allenatore della Juventus. Ho saputo poco fa che Benitez non andrà al Chelsea: il club adesso dovrà cercare un altro tecnico e non è detto che ci riesca. A prescindere da questo Sarri non siederà sulla panchina della Juve. Naturalmente questo mercato è imprevedibile, quindi tutto è possibile".