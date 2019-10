Per parlare di Inter a TMW Radio, durante la trasmissione del pomeriggio Maracanà, è intervenuta una bandiera come Sandro Mazzola.

Sull'Inter

"Le parole su Conte? E non è vero? Un po' di ironia, era una battuta. Io mi ricordo sempre il grande Boniperti che mi disse che andava a vedere di nascosto mio padre, bandiera del Torino, ma lui non poteva perché era juventino. C'è ancora qualcosa da fare ma è già un'altra Inter rispetto agli anni passati. Ci sono ancora alcuni tasselli da mettere. Dipende se riesci a convincere i giocatori del tuo metodo. Lukaku? E' partito bene ma da un po' mi piace meno. Non so se è colpa della pressione. Io avrei fatto pace con Icardi, sai che coppia con lui?".