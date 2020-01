L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento. Queste alcune dichiarazioni sul Milan: "Guardare alla Champions è molto difficile. Al di là del distacco di punti, ci sono squadre che rischiano di stare fuori e invece stanno bene, come l'Atalanta ora. Si è avvicinato molto il Milan alla zona Europa League e ha la Coppa Italia. Può chiudere l'annata in positivo e continuare il percorso di crescita. Magari puntando alla Champions il prossimo anno".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Massimiliano Mirabelli a TMW Radio!