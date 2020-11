tmw radio Montefusco: "Juve, Morata scelta giusta. Napoli, col 4-3-3 Scudetto possibile"

vedi letture

Mister Vincenzo Montefusco a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le italiane in Europa League e non solo.

Morata sta stupendo alla Juve dopo il suo ritorno:

"E' un ragazzo che è maturato, si trova in una squadra che gioca per la prima punta, ha avuto più possibilità per far vedere le sue capacità. E' vero che la Juve puntava più Suarez e Dzeko, ma lo spagnolo sta dimostrando che ha qualità. Sta andando molto bene, il problema è che la Juve deve ancora capire cosa fare da grande. E' vero che Pirlo non ha ancora tutti gli effettivi e solo dopo potrà fare meglio, ma deve cominciare a fare chiarezza. La Juve è stata anche fortunato. Per sfruttare Ronaldo, forse Morata è l'ideale. A Ronaldo serve qualcuno che crei degli spazi e lo fa molto bene. Non volendo, la Juve ha preso il centravanti giusto".

Il Milan può vincere il titolo?

"Non credo che sia l'annata giusta per vincere il campionato, nonostante la bella partenza".

Roma, Milan e Napoli in Europa. Cosa possono fare stasera?

"Credo siano tutte favorite e me lo auguro. Il Napoli deve solo capire una cosa: se trova la quadra con il 4-3-3, lotta anche per lo Scudetto. Ha i giocatori adatti per il modulo. Ora poi rientra anche Zielinski, a cui non puoi rinunciare. Gattuso deve fare delle scelte, è vero, ma spero che possa partire con un 4-3-3 e magari inserire nella seconda parte di gara una punta in più. Osimhen ha bisogno di spazi e velocità, altrimenti va in confusione. Ho fiducia però in Gattuso".